На 4-ой Советской дом “пошел по швам”

Соответствующее сообщение разместили жильцы дома в группе “Центральный район за комфортную среду обитания”. Сообщается, что трещина беспокоит жильцов дома уже не один год. В 2015 году на здание был установлен маяк, но уже как больше года трещина "красуется" и на нем.



“Соседи говорят, что временами слышно, как стены трещат”, - пишут жильцы.





Фото: группа “Центральный район за комфортную среду обитания”/vk.com



Также жители “опасного” дома рассказали, что неоднократно обращались в управляющую компанию, но никакой реакции не последовало.





“Обсуждать осыпающуюся штукатурку даже не стану, тут и вовсе без шансов”, - уверены петербуржцы.





В комментариях пользователи отмечают, что такая проблема есть практически в каждом доме в центре города.