На Гражданском проспекте скорая увезла участника ДТП в больницу

В понедельник, 21 января, на Гражданском проспекте, возле пересечения с Северным, произошло ДТП. О дорожно-транспортном пришествии сообщают очевидцы события в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





По словам очевидцев, инцидент произошел возле детской библиотеки района. Водителям в течении часа пытались помочь неравнодушные жители.





“Скорее всего не справились с управлением и не учитывали расстояние между авто при движении”, - сообщает очевидец.





Также сообщается, что одного из участников ДТП увезли на скорой помощи в городскую больницу.





“Наледь жуткая, заносит прямо на проезжей части машины на скорости 20-30 км/час”, - сетует очевидец.