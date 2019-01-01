Погода в Петербурге 21 января: сильные морозы и гололед

Согласное сервису “Яндекс.Погода”, в Петербурге по ощущениям будет около минус 24 градусов ниже нуля. Сильные морозы и гололед на дорогах синоптики прогнозируют до конца рабочей недели.





Также жителям Ленинградской области, утверждают синоптики, стоит ждать похолодания. Так, температура воздуха днем опустится до минус 23 ниже нуля. Ночью можно ждать все минус 27 градуса ниже нуля.





Порывы ветра могут достигать до 5 метров в секунду, влажность - 83%, давление - 754 мм рт. ст.