Фильм "Т-34" за три недели собрал больше двух млрд рублей в России и СНГ

Отечественный военный фильм “Т-34” за три недели проката в России и СНГ собрал больше двух млрд рублей. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.





За минувшие выходные “Т-34” заработал 177,3 млн рублей. Это второй результат по итогам субботы и воскресенья. Картину смог обогнать американский фильм “Стекло” с результатом 348,7 млн рублей. На третьем месте находится отечественная комедия “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел” – 46, 2 млн рублей.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что в лидеры российского проката выбилась кинолента “Т-34” и собрала один млрд рублей . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



