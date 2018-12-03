Вулкан Безымянный на Камчатке выпустил шестикилометровый столб пепла





Вулкан Безымянный на Камчатке выпустил столб пепла высотой шесть тысяч метров. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.





Выброс зафиксировали в понедельник утром по местному времени. Сейчас вулкану присвоили повышенный "оранжевый" авиационный код.





Напомним, что последние признаки активности вулкан подавал в 2012 году, когда было извержение, и в 2017, когда появился столб пепла, как сейчас. Но самое большое извержение зафиксировано в 1955 году – оно было катастрофическим.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Туристы из Петербурга застряли в аэропорту Дубая из-за извержения вулкана в Индонезии . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



