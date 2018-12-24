Две станции метро красной ветки вновь открыты после проверки

Вечером 20 января станции метро “Площадь Восстания” и “Чернышевская” снова стали доступны для входа и выхода пассажиров. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».





Станцию “Площадь Восстания” открыли в 21:34, а “Чернышевскую” – в 21:25. Проверка заняла от 38 до 44 минут.





Напомним, что станции закрывали для проверки, поскольку на обеих были обнаружены бесхозные предметы непонятной природы. Об этом Gazeta.SPb сообщала немного ранее . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



