Николай Валуев раскрыл тайну "проруби с подогревом"





Депутат Госдумы РФ и боксер Николай Валуев ответил пользователям социальной сети на их сомнения по поводу температуры в проруби. Об этом пишет РИА “Новости”.





Оказалось, что пар, который пользователи заметили на фото поднимающимся из проруби, на самом деле не специальный подогрев. Это аэратор, который нужен для того, чтобы прорубь зимой не замёрзала.





На днях Gazeta.SPb писала о том, что пятая часть росссиян намерена окунуться в крещенскую прорубь в этом году. Примечательно, что больше половины людей из этого числа сказали, что купаются 19 января в проруби каждый год и это для них своеобразная традиция. Остальные голоса разделились между сторонниками религии и теми, кто окунается для здоровья . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



