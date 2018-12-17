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В Красноярске, пока родители купались в проруби, неизвестный угнал их автомобиль с ребёнком
01:27
Тэги: хищение, автомобили
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