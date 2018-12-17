В Красноярске, пока родители купались в проруби, неизвестный угнал их автомобиль с ребёнком





В Красноярске неизвестный угнал машину у супругов, которые в это время купались в проруби, передает 20 января “РИА Новости”.





Инцидент случился в поселке Солонцы. Известно, что муж и жена ушли окунуться в прорубь, оставив свой автомобиль со спящим внутри ребёнком.

Позже они обнаружили пропажу и заявили в полицию. Ребёнок позвонил родителям и рассказал, где примерно стоит машина – угонщик бросил её неподалеку. Через полчаса пропажа была обнаружена.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Сертолово задержан мужчина, который угрожая пистолетом, угнал машину у « бомбилы ». (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



