Петербург установил рекорд по вывозу снега за сутки

Вечером 20 января в Смольном прошло очередное совещание, посвященное уборке снега в городе. В этот раз говорили об уборке дворов, пишет “Мойка78”.





В ходе заседания вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что за прошедшие сутки город устновил абсолютный рекорд по вывозу снега. Так, удалось собрать 63 тысячи кубометров. А за три недели вывезли 1,2 млн кубометров. Столько было лишь в 2014-2015 году, и то за все три месяца зимы.





Также Бондаренко указал на проблему, которая воникает после вывоза снега – его просто некуда девать. Снегоплавительные и снегоприемные пункты работают на пределе. Однако вице-губернатор отметил, что Петербург будет очищен от снега к 24 января.





Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что Беглов попросил коммунальные службы Петербурга работать интенсивн ее. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



