В Выборге почти тысяча человек осталась без холодной воды

Вечером 20 января в нескольких домах города Выборга Ленинградской области отключили холодное водоснабжение. Об этом пишет Telegram-канал “Авариный Петербург”.





Сообщается, что дома по Большой Каменной, Травяной, Приморской и Изогнутой улицам пришлось отключить от холодного водоснабжения из-за прорыва трубы в этом районе. Всего в зоне отключения оказались девять домов и 850 человек, проживающих здесь.





Около десяти вечера ГУП “Леноблводоканал” приступил к устранению прорыва трубы. В планах завершить работы и вернуть воду в дома к шести утра 21 января.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что жители Шлиссельбурга остались без воды . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



