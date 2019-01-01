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В Выборге почти тысяча человек осталась без холодной воды

00:36
Тэги: прорыв трубы, вода, коммунальная авария
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Тэги: прорыв трубы, вода, коммунальная авария



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