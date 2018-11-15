Стало известно, как время года, в которое родился человек, влияет на здоровье

МедикФорум . Ученые выснили, как время года при рождении влияет на человека и опубликовали результаты в The Time. Об этом пишет





Так, оказалось, что зимние люди плохо переносят перепады температур. Нехватка витаминов негативно сказывается на мозге и сердце, существует подверженность вирусам.





Те, кто родился весной, испытавают проблемы с иммунитетом, кожей и волосами.





Родившиеся летом меньше страдают от перепадов настроения и, в принципе, бодры и позитивны.





Осенние люди подвержены астме и аллергиям.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, какие виды алкоголя нельзя смешивать и почему . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPbS).



