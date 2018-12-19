Россия вернулась на докризистный уровень потребления

Потребительский уровень жителей России стал таким же, как в 2014 году, пишет “Российская газета”. Этот факт означает то, что сейчас россияне стали тратить столько же, сколько тратили до кризиса.



Граждане стали чаще себе позволять покупку ювелирных украшений. Также возросли вложения в ремонт и покупку мебели.





Молодёжь теперь покупает больше одежды и обуви, смартфонов, а люди старше 60 лет в два раза увеличили траты на медицинские услуги.





Кроме того, отмечается, что россияне в два раза больше стали тратиться на отдых.





Сохранится ли эта тенденция, аналитики не сообщают.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России предложили новую меру для ограничения потребления алкоголя, а именно уменьшить количество магазинов, в которых продают крепкие напитки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



