Рождение и смерть в России теперь будут регистрировать автоматически

Новая автоматическая система фиксации рождения и смерти россиян появится в нашей стране. Об этом пишет “Интерфакс” со ссылкой на заявление Минэкономразвития.





Пока точные даты запуска этой системы не сообщаются, также как и принцип её работы. Однако Минэкономразвития передаёт, что новую систему решили испробовать на социально-значимых сферах и, если это окажется успешным, то в перечень добавят и другие услуги.





Напомним, что сейчас для того, чтобы зафиксировать факт смерти или рождения, нужно обратиться в ЗАГС или в центр госуслуг.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Калининском районе прошел пикет матерей за строительство роддома . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



