К Петербургу и Ленобласти подбираются настоящие крещенские морозы

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает Петербург и Ленобласть в начале недели. Информацию передаёт ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».





Так в ночь на 21 января в Петербурге ожидается -20°С, а в течение дня – -17°С. В то же время в Ленинградской области температура может упасть до 25°С, а во вторник до 27°С. В Северной столице во вторник ожидается -23°С.





Что касается других природных явлений, повышенный уровень опасности не объявляется. Синоптики лишь предупреждают жителей Петербурга и Ленинградской области о гололеде.





Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о погоде в Петербурге на 20 января: мороз до 12 градусов и ветер с моря до 6 м/с. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



