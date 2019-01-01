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К Петербургу и Ленобласти подбираются настоящие крещенские морозы
22:46, 20 января
Тэги: мороз, ленинградская область, петербург
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