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В Таганроге малоимущая семья получила 47,5 рублей пособия
22:22
Тэги: пособие, многодетные семьи, помощь
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