В Таганроге малоимущая семья получила 47,5 рублей пособия

В Таганроге неполной многодетной семье, признанной малоимущей, назначили пособие в размере 47,5 рублей. Об этом пишет “Фонтанка” со ссылкой на местные СМИ.





Дело в том, что ранее семья обратилась в администрацию за помощью. Чиновники по результатам рассмотрения заявки назначили семье выплату одной тысячи рублей в качестве матпомощи. Также они назначили 45,5 рублей пособия, для единоразовой выплаты.





Таганрогский юрист Юрий Заблоцкий написал у себя в Instagram, что такое пособие соответствует областному закону, а также назвал это федеральной программой по профилактике ожирения. Пользователи соцсети возмутились этой ситуацией.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что МЧС устанавливает пожарные сигнализации в квартирах малоимущих семей Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



