Беглов попросил коммунальные службы работать интенсивнее

Сегодня, 20 января, врио губернатора Александр Беглов на очередном совещании, посвященном уборке снега в Петербурге, дал поручение коммунальным службам. Об этом пишет «Мойка78».





Глава города зявил, что «управляющим компаниям нужно усилить свою работу». В частности, Беглов отметил, что все дворы должны быть убраны.



Врио губернатор попросил коммунальщиков расчистить подходы к парадным, а также к поликлиникам и детским садам. Кроме того, детские площадки, тротуары и проезды внутри дворов должны быть очищены от снега.





На совещании врио губернатора признал, что в сфере уборки дворов проблемы еще существуют.



