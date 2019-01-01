Две станции красной ветки метро закрыли с разницей в три минуты

Вечером 20 января, две станции красной ветки метро Петербурга закрыли для входа и выхода пассажиров. Первую станцию – «Чернышевскую» – закрыли в 20:57, вторую – «Площадь Восстания» – в 20:50. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».





Также сообщается, что перекрыли переход на станцию «Маяковская». Причиной этого, как почти во всех прошлых случаях, стали подозрительные находки. На обеих станциях нашли бесхозные предметы.





Пока неизвестно, когда станции проверят на наличие опасности. Петербуржцам рекомендуют воспользоваться наземным транспортом.



