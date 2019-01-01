Специалист рассказал о том, как лучше смотреть на затмение 21 января

Специалисты дали рекомендации по тому, как лучше наблюдать за лунным затмением, которое произойдет уже завтра утром, 21 января. Об этом пишет «Мойка78».





Напомним, что затмение будет неплохо видно в Петербурге и области, а также в Карелии и ряде северо-западных регионов России.





Чтобы увидеть лунное затмение, рассказывает представитель Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко, нужно быть на улице с 6:34 до 9:51. Именно в эти три часа Луна будет особенно близко к Земле и окажется в тени нашей планеты. Из-за этого спутник окрасится в кроваво-бурый цвет.





Зубко отмечает, что полное затмение можно будет увидеть и невооруженным глазом. Однако для того, чтобы разглядеть полутона, нужно будет применить телескоп.



