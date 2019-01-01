В Магнитогорске снесли стену в доме, где произошел взрыв

Сегодня, 20 января, в Магнитогорске в доме по улице Карла Маркса, где 31 декабря прогремел взрыв, унесший жизни многих людей, начали демонтировать стену между седьмым и восьмым подъездами. Об этом сообщает «РИА Новости».





Процесс демонтажа седьмого подъезда, который был почти полностью разрушен взрывом, начался 16 января. Известно, что жители других частично задетых взрывом подъездов – 5, 6, 9 и 10 – сейчас временно переселены в другие дома.





Работы по демонтажу седьмого подъезда проводит АО «Р.В.С». Её генеральный директор – Юрий Овчаров – рассказал, что демонтажные работы прошли в штатном режиме, а технические колебания оказались в 4,5 раза меньше допустимых.



