Мик Джаггер покажет свой балет в Северной столице

Этой весной на сцене Мариинского театра в Петербурге состоится премьера балета Мика Джаггера, лидера всемирно известной группы The Rolling Stones. Пока неизвестно, приедет ли сам музыкант в Россию, однако сообщается, что главную партию в постановке исполнит его девушка – белерина Мелани Хамрик. Об этом пишет «Российская газета».





В балете будут исполняться наиболее популярные песни группы, например, She’s a Rainbow. Помимо Петербурга, Мик Джаггер выбрал для премьеры своего балета площадку «Линкольн-Центр» в Нью-Йорке.



