В деревне под Петербургом два человека провалились под лёд в попытке спасти своих собак

Сегодня, 20 января, в деревне Елизаветинка Всеволожского района Ленинградской области под лед озера провалились люди при попытке спасти своих собак. Об этом пишет Telegram-канал «Авариный Петербург».





Все произошло вечером. Известно, что мужчина и женщина заметили своих собак в районе озера Медное и попытались их спасти. Но в результате этого хозяева также провалились под лёд. На место происшествия очевидцы вызвали МЧС. Неравнодушные местные жители подобрались совсем близко на снегоходах, привезли горячий чай и пледы. Мужчину и женщину, а также их двух питомцев - терьеров Стешу и Моню -удалось вытащить из холодного водоема.





Известно, что у всех спасенных переохлаждение, а собаки ещё и сильно истощены. Дело в том, что терьеры Стеша и Моня пропали второго января, и только сегодня их удалось найти.



