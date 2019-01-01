Создателя черной комедии о блокаде Ленинграда вызвали в полицию

Сегодня, 20 января, стало известно, что режиссера картины «Праздник» Алексея Красовского вызвали в отделение московского главка МВД. По предварительной информации, для беседы со следователем управления экономической безопасности. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Интерфакс».





Сам режиссер отказывается что-либо рассказывать о причинах этой беседы. Он говорит: «Я не хочу ничего комментиовать».



