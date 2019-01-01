|
Сегодня
20 января, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
На Шпалерной дворник чистил свою территорию, но не забыл закидать снегом и чужую
19:00
Тэги: Центральный район, снег, рабочий
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Мик Джаггер покажет свой балет в Северной столице
- В деревне под Петербургом два человека провалились под лёд в попытке спасти своих собак
- Создателя черной комедии о блокаде Ленинграда вызвали в полицию
- В аварии на Таллинском шоссе пострадал годовалый ребенок
- Мужчины вышли из автомобилей и устроили драку у метро
- В Красносельском районе трактор завяз в пруду
- Частный дом в «Заозерном» помогали тушить добровольцы
- Вместе с бананами из Эквадора привезли 50 кг наркотиков
- В Сосновом Бору задержали мужчину, зарезавшего своего приятеля
- В московском метро двое мужчин начали драку после сделанного им женщиной замечания
- Пробки в воскресенье достигли 4 баллов: в социальных сетях сообщают о многочисленных ДТП
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.