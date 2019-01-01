На Шпалерной дворник чистил свою территорию, но не забыл закидать снегом и чужую

Сегодня, 20 января, очевидцы в социальных сетях рассказали о том, как один из рабочих захотел поделиться снегом с соседним домом. Об этом пишет «Фонтанка».





Дело в том, что мужчина, рабочий компании «Воскресенская набережная, 4», расчищал парковку около своего жилого комплекса. Однако он делал это, особо не заботясь о том, куда летит снег. Поэтому получилось так, что дворник засыпал тропинку и детскую площадку, которые находятся за забором, – фактически на территории чужого дома №52 по Шпалерной улице.





Такой расклад не устроил жителей дома и они вышли разбираться с рабочим. Они настойчиво попросили оставлять свой снег у себя, а то, что дворник успел накидать, забрать обратно. Впрочем, о том, послушался ли дворник недовольных жителей, очевидцы не рассказывают.



