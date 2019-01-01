В аварии на Таллинском шоссе пострадал годовалый ребенок

Сегодня, 20 января, в Красносельском районе Петербурга произошла серьезная авария. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





ДТП случилось днем на Таллинском шоссе. Сообщается, что микроавтобус Mercedes врезался в фонарный столб. Что стало причиной этого – заснеженная трасса или субъективные действия водителя – пока неизвестно.





В результате аварии некоторые пассажиры автобуса получили травмы. До госпитализации дошли двое – мальчик 2017 г.р. и женщина 1994 г.р. «Мойка78» отмечает, что женщина приходится ребенку матерью. Сейчас известно, что пострадавшие находятся в медицинском учреждении и там их состояние оценивают как удовлетворительное.





О водителе Mersedes известно то, что ему 51 год. О том, пострадал ли он в аварии, не сообщается.



