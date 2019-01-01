Мужчины вышли из автомобилей и устроили драку у метро

Днем 20 января у станции метро « Академическая» произошла драка двух автовладельцев. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на пост, размещенный очевидцами в социальных сетях.





Рассказывается, что у станции метро «Академическая» прямо на дороге остановились два автомобиля. Из них вышли два мужчины и стали выяснять отношения кулаками. Поначалу никто из прохожих в драку не вмешивался, однако через несколько минут к дерущимся подбежал мужчина. Он пытался разнять водителей. После этого к потасовке присоединился еще один мужчина. Вместе два прохожих смогли остановить разъяренных автовладельцев.





После этого, пишут очевидцы, водители отошли друг от друга, сели в свои машины и уехали. Примечательно, что путь они стали держать в одну сторону.





Точную причину водительской драки не называют, но известно, что это могло произойти из-за нерешенного дорожного конфликта



