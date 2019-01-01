В Красносельском районе трактор завяз в пруду

Сегодня, 20 января, примерно в два часа дня на улице Пионерстроя в Красносельском районе Петербурга застрял трактор. Об этом очевидцы пишут в группе « Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».



Сообщается, что трактор убирал снег около пруда и в один момент он провалился прямо в заснеженный водоем. Транспортное средство стало пытаться выбраться из пруда самостоятельно – это не увенчалось успехом. Что было с трактором потом и кто освободил его из снежного плена, очевидцы не передают.



Зато пользователь, выложивший видео с застрявшим трактором, отзывается об этой ситуации с юмором: «Без труда не вытянешь и трактор из пруда».



