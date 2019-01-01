Частный дом в «Заозерном» помогали тушить добровольцы

Сегодня, 20 января, примерно в 06:35 в пожарную часть МЧС поступил звонок. Сообщалось, что горит частный дом в садоводстве «Заозерное» Всеволожского района Ленинградской области, передает ГУ МЧС по Ленобласти.





На месте спасатели выяснили, что горит частный дом площадью 157 квадратных метров. Спасатели МЧС приступили к ликвидации возгорания. В этом им помогала добровольная пожарная дружина в Ленинградской области. Общими силами огонь, охвативший дом, удалось ликвидировать уже к восьми часам утра.





Сообщается, что информации о пострадавших в этом инциденте нет. Причины возгорания тоже пока не установлены.



