Вместе с бананами из Эквадора привезли 50 кг наркотиков

Вчера,19 января, Управление на транспорте МВД по СЗФО возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом 20 января пишет «Фонтанка».





Из материалов дела известно, что 12 января в Петролеспорт прибыло судно рейсом «Эквадор –Бременхоффен –Петербург». В одном из контейнеров с бананами, которые везли из Эквадора, нашли 50 кг белого порошка. Сообщается, что всего на борту судна было 300 контейнеров с бананами.





Позже, 16 января, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиком МВД обнаружили эту партию порошка на складе коммерческой фирмы в Шушарах и изъяли.





Также «Фонтанка» сообщает, что злоумышленники планировали продавать полграмма порошка за 5000 рублей. Если бы эту задумку удалось реализовать, торговцы смогли бы выручить 500 млн рублей за 50 кг наркотиков.





Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Наркотики находятся на хранении у правоохранителей.



