В Сосновом Бору задержали мужчину, зарезавшего своего приятеля

Сегодня, 20 января, стало известно, что в Сосновом Бору Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает Следственное управление СК по Ленинградской области.





Из материалов дела: накануне, 19 января, в одной из квартир дома на Ленинградской улице Соснового Бора двое мужчин распивали спиртные напитки. В один момент между хозяином квартиры (подозреваемым) и его гостем (убитым) вспыхнул конфликт. В ходе него подозреваемый воспользовался ножом и несколько раз ударил своего гостя в область шеи и груди. После этого приятель хозяина квартиры скончался, а подозреваемый, в свою очередь, взял труп и вытащил его на лестничную площадку.





Правоохранители сработали быстро и уже задержали подозреваемого. О нем известно то, что ему 48 лет и что ранее он был судим за оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о выборе меры пресечения задержанному.



