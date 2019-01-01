В московском метро двое мужчин начали драку после сделанного им женщиной замечания





Как сообщили в полиции, двое мужчин удерживали двери вагона поезда, и одна из пассажирок сделала им замечание. Мужчины резко отреагировали на критику, но за женщину заступились двое других пассажиров. Началась драка, в ход пошел нож. Машинисту вовремя сообщили о произошедшем, поэтому на следующей станции дерущихся разнимали уже сотрудники охраны: пострадавших увезли медики, виновные задержаны. Возбуждены два уголовных дела.









В Москве полицейские задержали двух мужчин после драки на станции метрополитена “Трубная” 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.