Жители Васильевского острова задыхаются уже вторые сутки

На Васильевском острове непонятный химический запах появился еще вчера. Сначала он просто доставлял дискомфорт. Сейчас некоторых местных жителей тошнит, у кого-то болит голова. Ситуация становится критической, поскольку жители не понимают, почему администрация или спасательные службы не решают проблему. Некоторые василеостровцы и вовсе собираются временно переехать в другой район города. Об этом пишет Telegram-канал «Аварийный Петербург».





Более того, жители Васильевского острова стали сами искать источник удушающего запаха. Для этого они поставили на карты метки, определили направление ветра и выяснили, что вонь идет от нефтяного терминала или от очистных сооружений «Водоканала». Вчера старожили острова уже говорили, что запах идет из порта, где на заправку нефтью прибыл танкер.







Вчера Gazeta.SPb писала о том, что Васильевский остров задыхается уже больше пяти часов . ( Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Экстренные службы снова утверждают, что пахнет не газом, утечек нет. Роспотребнадзор,передает "Фонтанка", сообщает, что пробы воздуха оказались соответствующими нормативам. Причина запаха по-прежнему не установлена.