Пробки в воскресенье достигли 4 баллов: в социальных сетях сообщают о многочисленных ДТП





Сервис предполагает, что движение останется затрудненным до 18:00 — после этого пробки пойдут на спад. На Васильевском острове и Петроградской стороне сегодня свободнее, чем обычно: заторы фиксируют там, где снег хуже убирают — в Выборгском и Калининском районах города. О проблемах на севере города сообщили несколько дней назад и в правительстве Петербурга.





Сейчас затруднено движение на всем Гражданском пр., на Просвещения (ДТП на пересечении с Руставели), на Пискаревском и Индустриальном проспектах, Свердловской наб., Садовой ул., пр. Большевиков.





В выходной день 20 января пробки в Санкт-Петербурге достигли 4 баллов, сообщает сервис Яндекс.Пробки. В социальных сетях сообщают о многочисленных ДТП в нескольких районах города — на севере, востоке и юге Санкт-Петербурга.