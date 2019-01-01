В Петербурге загорелся детский центр "Жемчужина"

Сегодня, 20 января, в 12:24 в спасательную часть МЧС поступила информация о возгорании в детском центре «Жемчужина». Об этом сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».





Пожарные сразу выехали на место происшествия. Возгорание в детском центре художественной гимнастики на Петровском проспекте удалось ликвидировать примерно за полчаса. В этом была задействована бригада из 13 человек.





О том, пострадал ли кто-то в пожаре, пока неизвестно. Сообщается, что занятия в детском центре художественной гимнастики «Жемчужина» проводятся каждый день – дети могли находиться там во время возгорания.



