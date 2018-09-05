Комедия о блокадном Ленинграде “Праздник” снова доступна на видеохостинге Youtube





Режиссер в своем сообщении на видеохостинге Youtube заявил, что причина блокировки так и не выяснена — известно только, что она произошла как только число просмотров перевалило за 1 млн. Кроме этого Красовский поблагодарил поклонников за поддержку: на общественных началах фильм собрал 3,6 млн рублей. Создатели фильма обещают выпустить версию “Праздника” с лучшим звуком.





Пользователи видеохостинга делятся в комментариях впечатлениями от просмотренного фильма: некоторые уверены, что это пародия на текущую политическую ситуацию в России. 27 января на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет парад в честь освобождения Ленинграда от блокады.





На Youtube 20 января вернулась комедия о блокадном Ленинграде “Праздник”, о чем Алексей Красовский, режиссер фильма, сообщил в своем Facebook.