Спасатели пообещали мороз до -20 градусов в пригородах Санкт-Петербурга в начале рабочей недели





Синоптики пообещали в городе стабильный мороз до -17 градусов и небольшой снег. По ночам жителей региона ждет сильный ветер до 11 м/с, а в прибрежных районах Санкт-Петербурга — возможно и выше, сообщают спасатели. Днем он будет оставаться сильным: от 4 до 9 м/с. На дорогах сохраняется гололед, а атмосферное давление, как сообщили в МЧС, будет повышаться.





В начале рабочей недели в Ленинградской области температура может опуститься до -20 градусов, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и области.