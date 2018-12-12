В Узбекистане нашли клад: стоимость удивительных исторических предметов оценили в $1 млн





Оказалось, что все это время они лежали в тайном погребе в подвале здания. Среди экспонатов — золотые и серебряные монеты, слитки, предметы, принадлежащие жертвам сталинского террора, дворянам из Санкт-Петербурга и Европы.





Часть находок отправят на реставрацию в Польшу и Германию, сообщает издание. При этом эксперты уже оценили находку на сумму более $1 млн.





По данным в сети, Узбекистан находится на 4-ом месте в мире по залежам золота на его территории





Сотрудники Национального университета Узбекистана нашли клад в одном из зданий Ташкента, сообщает издание kun.uz. Считалось, что эти предметы пропали навсегда 80 лет назад.