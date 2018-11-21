В японской деревне на севере Хоккайдо скончался самый старый мужчина на планете





При этом в мировом рейтинге самых старых людей он не входил даже в первую двадцатку: первые места в этом списке безоговорочно принадлежат женщинам, сообщает агентство.





Для восточных культур, особенно для Китая и Японии, характерно почитание пожилых людей: эта традиция идет из глубины веков — ученые, описывая культуру, мифологию, религию этих стран неизменно отмечают черты “культа предков”, распространенного среди азиатов.









Масадзо Нонака умер в поселке Асеро на севере острова Хоккайдо, сообщает агентство Kyodo 20 января. Сообщается, что он прожил последние годы рядом со своими внуками: семья владеет отелем около горы Мэакан.