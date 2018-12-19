Молодой любитель спортивных ставок и компьютерных игр не вернулся домой в Санкт-Петербурге





Как сообщил отец правоохранительным органам, молодой человек имел долги, зависел от компьютерных игр и периодически посещал букмекерские конторы. У него диагностировали болезнь почек, а задолженности привели к попытке наложить на себя руки в середине 2018 года, сообщают в полиции.





В Санкт-Петербурга пропал молодой любитель спортивных ставок, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Сообщается, что он не приехал домой в Парголово 19 января после ночевки у друга. Его отец не смог дозвониться до молодого человека 22-ух лет и сообщил о пропаже сына в полицию.