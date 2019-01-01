После пожара на пр. Сизова умерла девочка. В соцсетях сообщают, что ее искали волонтеры





Пожарные прибыли на вызов о возгорании на четвертом этаже днем в субботу: из огня они вытащили двух человек, сообщили спасатели. В больнице медики занимаются мужчиной среднего возраста, он в тяжелом состоянии.





Предположительно, девочка умерла от отравления угарным газом. В социальной сети сегодня появилась информация, что погибшую девочку до этого искали волонтеры, сообщили в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”. Мужчина, как сообщают в соцсети, был ее отцом, постоянно с ним она не жила.





После пожара на пр. Сизова в субботу 19 января девочка 14-ти лет умерла в больнице, сообщает “Мойка78” со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу и области.