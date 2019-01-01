Вечеринка с мопсами в стиле “Великого Гэтсби” пройдет в центре Artplay Санкт-Петербурга





Организаторы объявили стиль вечеринки: “Великий PUGSBY” - намек на знаменитый роман Ф.С.Фицжеральда “Великий Гэтсби”, по которому снят одноименный фильм. Главную роль загадочного богача, устраивающего роскошные приемы, сыграл Леонардо ДиКаприо.





Для гостей пообещали два кабриолета и множество других поводов для необычных фотографий с праздника, сообщили организаторы.





В культурном центре Artplay 20 января проведут “Мопсоелку”: вечеринку, на которую владельцы собак принесут своих питомцев, а сами смогут пощеголять в нарядах эпохи 20-ых годов Америки, сообщили в Artplay.