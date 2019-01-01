Журналиста, предложившего Эстонии нацелить ракеты на Петербург, назвали в Совфеде провокатором





Франц Клинцевич заявил, что Кооритц не может быть журналистом после подобных заявлений — работа журналиста в том, чтобы максимально точно излагать информацию для общественности. То что предлагает Кооритц — безответственная провокация. Сенатор выразил надежду, что в Эстонии отдают отчет в том, к чему привело бы воплощение идей журналиста.





В Совете Федерации 20 января назвали журналиста Вахура Кооритса провокатором, сообщает