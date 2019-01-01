На перекрестке Ленинского пр. и ул. Кузнецова Skoda вылетела на тротуар и задела девушку





Как передают очевидцы в социальных сетях, водитель заявил, что его подрезал неизвестный, который с перекрестка скрылся. На место прибыли сотрудники ДПС и “Скорая помощь”. Девушка госпитализирована, о ее состоянии пока ничего не сообщается.





В Санкт-Петербурге днем в воскресенье 20 января произошло ДТП на юге города, сообщили в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга. Около 12:40 на перекрестке Ленинского пр. и ул. Кузнецова автомобиль Skoda Rapid вынесло на тротуар, где он врезался в припаркованные автомобили, а по пути задел девушку-пешехода.