Автобус и Skoda столкнулись “лоб в лоб” во Всеволожском районе: один погиб, трое пострадали





Авария произошла в пос. Щеглово: столкнулись Skoda и автобус "лоб в лоб", сообщают инспекторы. Водитель Skoda погиб на месте, а среди пассажиров автобуса с легкими травмами в больницу отправились три женщины — две из них пенсионерки.





На дорогах Санкт-Петербурга и области скользко, а сугробы еще больше осложняют движение. Утренний снегопад, о котором сообщал сервис Яндекс.Погода серьезно снизил видимость на дороге. Инспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.





Во Всеволожском районе Ленобласти сообщили о смертельном ДТП утром в воскресенье 20 января, передают в УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.