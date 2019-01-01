Маркос Акунья переезжает в Петербург играть за “Зенит” - возможно, на следующей неделе





Пока что 27-летний защитник-полузащитник оценен в 20 млн евро, он играет в португальском “Спортинге”. За клуб он забил 5 мячей в 21 матче. Кстати, аргентинец приезжал в Россию в 2018 году на Чемпионат мира в составе аргентинской сборной.





Соотечественника Акуньи Леандро Паредеса пытаются перекупить у “Зенита” “Челси” и “ПСЖ” - уже ясно, что его переход станет одним из самых успешных трансферов для “Зенита” в его истории.





ФК “Зенит” Санкт-Петербурга планирует покупку очередного аргентинца - Маркоса Акунью. Трансфер может состояться в конце января — начале февраля, сообщает A Bola 20 января.