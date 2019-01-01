|
Сегодня
20 января, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Маркос Акунья переезжает в Петербург играть за “Зенит” - возможно, на следующей неделе
12:46
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Журналиста, предложившего Эстонии нацелить ракеты на Петербург, назвали в Совфеде провокатором
- На перекрестке Ленинского пр. и ул. Кузнецова Skoda вылетела на тротуар и задела девушку
- Автобус и Skoda столкнулись “лоб в лоб” во Всеволожском районе: один погиб, трое пострадали
- Черная комедия “Праздник” о блокадном Ленинграде исчезла с Youtube из-за нарушения правил
- Утром в воскресенье потушили квартиру в Кировском районе. Возможно, есть пострадавшие
- Под поезд из Выборга в Санкт-Петербург попал нетрезвый пожилой мужчина недалеко от Репино
- В Ленинградской области на Крещение омовение в купелях совершило порядка 10 тысяч человек
- Спасатели МЧС сообщают о возможном ветре до 15 м/с в “морских” районах Санкт-Петербурга
- Полицейские закрыли бордель мигрантов на одной из Красноармейских улиц Санкт-Петербурга
- Украина может объявить войну России, если “Северный поток-2” так и не закончат
- Двое студентов напали на старшеклассников с перцовым баллончиком в Санкт-Петербурге
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.