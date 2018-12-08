Черная комедия “Праздник” о блокадном Ленинграде исчезла с Youtube из-за нарушения правил





“Праздник” появился на Youtube 3 января и вокруг него развернулась оживленная дискуссия: некоторые решили, что режиссер оскверняет память о блокаде. К 20 января он собрал 1 млн просмотров. Режиссер сразу заявил, что не собирается отдавать картину кинотеатрам — уверен, что запретят, сообщают РИА Новости. В “Роскомнадзоре” заявили, что блокировать картину не будут — этим должно заниматься министерство культуры, сообщила “Фонтанка”.





Между тем, в Санкт-Петербурге готовятся отметить 75-летие снятия блокады Ленинграда: на фоне подобного события общественность реагирует на любое острое высказывание о подвиге ленинградцев очень остро.









Комедию о блокадном Ленинграде “Праздник” удалили с Youtube спустя более двух недель после размещения, сообщил режиссер фильма Алексей Красовский в социальной сети 20 января. Согласно скриншоту, опубликованному режиссером, его удалили за нарушение правил сайта.