Утром в воскресенье потушили квартиру в Кировском районе. Возможно, есть пострадавшие





Пожар на ул. Маршала Говорова потушили в 06:20 силами трех пожарных экипажей. Ранее тем же утром пожарные выехали на вызов на шоссе Революции в Красногвардейский район: там им пришлось потушить пожар в капоте Peugeot Boxer. Для устранения возгорания потребовались силы восьми пожарных, сообщили в МЧС.





Утром в воскресенье 20 января в Санкт-Петербурге загорелась квартира в Кировском районе, передали Gazeta.SPb спасатели МЧС по городу и области. Сгорело 10 м2 жилой комнаты. В МЧС сообщают, что сведения о пострадавших уточняются.