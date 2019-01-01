Под поезд из Выборга в Санкт-Петербург попал нетрезвый пожилой мужчина недалеко от Репино





Предполагается, что несчастный случай произошел вечером, около 19:45, на 40 км железной дороги на северо-запад, поезд шел из Выборга в Санкт-Петербург, сообщили в МВД. По информации правоохранительных органов, пожилой человек в нетрезвом состоянии переходил пути там, где этого делать нельзя. Сейчас полицейские проверяют всю информацию по происшествию — пока что не установлена даже личность жертвы.





Поезд насмерть сбил человека вечером в субботу 19 января около железнодорожной станции Репино, сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО.