В Ленинградской области на Крещение омовение в купелях совершило порядка 10 тысяч человек





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Дрозденко, губернатор области, выложил фотографию с омовения в Instagram. Кроме него около 100 работников МФЦ Ленобласти искупались в проруби, в правительстве отметили, что их участие приурочено к старту проекта #марафон365 – в Ленобласти объявили Год здорового образа жизни.





За мероприятием наблюдало 246 спасателей, на всякий случай подготовили 54 служебных автомобиля, сообщили в администрации.





В Ленинградской области в крещенских купаниях поучаствовали примерно 10 тысяч человек, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Ленобласти. Для праздника подготовили 57 купелей.