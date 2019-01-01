Спасатели МЧС сообщают о возможном ветре до 15 м/с в “морских” районах Санкт-Петербурга





По информации петербургских спасателей, с 11:00 до 14:00 в прибрежных районах города ветер с моря и севера достигнет 12-15 м/с.





Спасатели советуют завести машину в гараж или хотя бы поставить в отдалении от деревьев и рекламных щитов. Прохожим не стоит стоять под ненадежными конструкциями. С учетом мороза в -12 градусов по данным Яндекс.Погоды, петербуржцам, возможно, стоит провести выходной в домашнем тепле.





В МЧС сообщили об усилении ветра в некоторых районах Санкт-Петербурга в воскресенье 20 января, сообщили Gazeta.SPb в УМЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.