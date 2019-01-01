Полицейские закрыли бордель мигрантов на одной из Красноармейских улиц Санкт-Петербурга





Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек: работницу, администратора и двух охранников. При этом выяснилось, что у двоих в принципе нет документов на пребывание в России. Все задержанные родом их Средней Азии. Их отправили в участок: кроме штрафов, двоих ждет разбирательство с отделом миграции. Сейчас решают, возбуждать за организацию проституции уголовное дело.





В Адмиралтейском районе полицейские закрыли бордель мигрантов в квартире дома на 7-ой Красноармейской ул., сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти 20 января.